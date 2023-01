On la surnomme la « vice-présidente ». Dans ce deuxième quinquennat qui s'ouvre, Brigitte Macron est bien décidée à ne pas faire de la figuration. Invitée de TF1 lundi soir, l'épouse du président était interrogée sur les grands sujets du moments. Y compris sur l'actualité la plus brûlante, à savoir la réforme des retraites qui suscite tant de remous dans le pays.

A contrario de Julie Gayet ou Carla Bruni, Brigitte Macron semble avoir un rôle plus offensif et plus politiques que certaines premières dames avant elle. Elle a même des positions plus conservatrices que son mari, s'opposant à l'écriture inclusive ou poussant pour le port de l'uniforme à l'école. Brigitte Macron entend-elle gouverner en duo avec son mari ? Elle a en tout cas poussé son ascension et joue bien plus que le rôle d'une confidente.

Elle écarte des conseillers de Macron pourtant réputés indéboulonnables, elle fait et défait certains ministres, elle entretient ses amitiés avec le gratin de Paris, comme la famille de Bernard Arnault (elle a donné des cours de français aux enfants du milliardaire).

Dans ce fond de l'info, Nadiya Lazzouni convie nos journalistes Théophile Kouamouo et Thomas Dietrich pour parler de cette première dame qui prend de plus en plus de place.