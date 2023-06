Chouchou des gros Médias, idiot utile de la macronie : le système a trouvé votre prochain Président

Depuis quelque temps l’ex-premier ministre Bernard Cazeneuve refait surface. Que ce soit dans des interviews ou lors de meetings.

L’ancien chef du gouvernement est bien décidé à reprendre sa place dans le paysage politique français, tentant de s’imposer comme le réel espoir de la gauche française. Mais non, ne riez pas, certains médias l’ont exposé très sérieusement ces derniers jours après que M.Cazneuve ait lancé son mouvement, très formellement nommé “La convention”. Il se murmure que ce dernier ambitionne d’occuper une place entre la NUPES et l’«aile gauche» de la Macronie et qu’il se voit déjà entrer dans la course pour la Présidentielle 2027. L’idée, aussi saugrenue qu'elle soit, réussir à faire oublier son passé politique désastreux, notamment l’affaire Rémi Fraisse et plus globalement ses échecs en tant que ministre de l’Intérieur et Premier ministre de François Hollande. Mais sa vision de la "gauche" sera-t-elle plus polie et coopérante avec la macronie ?

L'ancien premier ministre serait-il finalement l’idiot-utile des macronistes, en affaiblissant le PS et par ricochet l’union des gauches ? Autant de questions auxquelles l’essayiste Mathieu Slama, auteur de « Adieu la liberté » et l’historien Julien Théry vont tenter de répondre dans ce nouveau numéro du Fond de l’Info.