Censurer les réseaux sociaux : tout sur l'inquiétant projet de Macron face aux "émeutes"

Après les violences policières et judiciaires pourraient s’ajouter les violences politiques et numériques. Il ne vous a sans doute pas échappé le discours d’Emmanuel Macron, la semaine dernière, durant lequel il annonçait vouloir censurer les réseaux sociaux. Il a persisté et signé jeudi 6 juin au matin, en visite à Pau, en expliquant qu’il souhaitait carrément “couper” les réseaux sociaux”. Plus facile à dire qu’à faire, c’est vrai. Mais n’oublions pas non plus que les plateformes sont privées et qu’en dehors de la loi, l’affaire peut-être entendu via les conditions d’utilisation de la plateforme. Et au-delà des “émeutes” urbaines du moment, ce sont les mouvements sociaux et les militants en général qui sont menacés. On se souvient que les manifestations Gilets Jaunes s’organisaient beaucoup via des groupes Facebook. Bref, ces annonces sont jugés dangereuses pour les libertés publiques, et pour la libre expression de la contestation politique. A la Quadrature du net, on n’en juge pas moins et c’est Bastien Le Querrec, interrogé par Irving Magi, qui s’en explique dans ce facecam.