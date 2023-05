"Ce qui fait vraiment peur au pouvoir" - Ludivine Bantigny

Depuis cinq ans, la France est dans un état d’insurrection quasi-permanente. Grève des cheminots contre la casse de leur statut, mouvement des gilets jaunes, bataille des retraites saison 1, COVID, mises en cause de la politique sanitaire, bataille des retraites saison 2. Le climat politique est électrique, les institutions ne parviennent plus à digérer des contradictions qui ont pour cause principale l’accélération de la contre-révolution néolibérale. Plus le pouvoir se crispe, plus les formes de sa contestation se font inventives. Mais pour l’instant, le mouvement social résiste mais ne gagne pas. “Que faire ?”, c’est la question que se pose l’historienne Ludivine Bantigny, dans un ouvrage dont le titre est une sorte de clin d’oeil à Lénine et dont le sous-titre claque, et je le lis : “stratégies d’hier et d’aujourd’hui pour une vraie démocratie”. Elle est sur le plateau du Média pour évoquer ce petit essai de combat, et les idées puissantes qu’il charrie. Entretien avec Théophile Kouamouo.