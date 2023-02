Casse d'EDF : pourquoi la gauche et la droite s'unissent contre Macron

Deuxième partie de l’émission “Toujours debout” du 6 février 2023, durant laquelle nous évoquons, avec le plus de profondeur de champ possible, une thématique qui sera à l’agenda cette semaine. La question d’EDF, de la nationalisation d’EDF ou on peut dire de la vraie nationalisation d’EDF, là où l’OPA lancée par l’Etat pour remettre le géant énergétique français dans son giron est contestée.

Théophile Kouamouo reçoit le député socialiste Philippe Brun, porteur d’une proposition de loi à ce sujet, une proposition qui sera examinée jeudi contre l’avis du gouvernement et de la majorité relative macroniste. Et aussi Anne Debrégeas, ingénieure de recherche, économiste de l’énergie, et porte-parole de Sud Energie. Ensemble, ils essaient de répondre à quelques questions. Quelle est la différence entre l’esprit de cette proposition de loi et celui de l’offre publique d’achat du gouvernement sur les 15,9% d’EDF qu’il ne possède pas ? Quelles sont les chances de prospérer de cette proposition de loi au regard des équilibres politiques au sein des deux chambres du Parlement en France ? A quoi pourrait bien servir une EDF redevenue 100% publique ? Et est-ce que les très petites entreprises, notamment les boulangers, qui plient sous la férule d’un prix non réglementé et hors de contrôle, peuvent espérer un peu de stabilité au cas où ce processus allait jusqu’au bout ?