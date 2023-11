Bataille de Gaza : Et si Israël avait déjà perdu ?

Il y a dix-neuf ans, Bertrand Badie publiait un ouvrage au titre puissant : “L’impuissance de la puissance - essai sur les nouvelles relations internationales”. Et si cet axiome, qui s’est appliqué aux Etats-Unis dans leurs aventures impériales en Irak et en Afghanistan, et même à l’OTAN en Libye, était sur le point d’être confirmé au Proche-Orient ? Et si la puissance de feu de l’armée israélienne, et ses capacités de destruction annonçaient déjà une impasse militaire, stratégique et morale ? Et si Tel Aviv et Washington étaient sur le point de se confronter à un dangereux isolement diplomatique ?

Le bombardement du camp de réfugiés de Jabaliya constitue un moment dans cette offensive israélienne à Gaza suite aux attaques du Hamas le 7 octobre dernier ? Et au fond, est-ce que ce n’était pas prévisible, inéluctable, ce type de configurations ? Le spectre du retournement de l’opinion publique plane avec des insiders qui se rebiffent et se posent en lanceurs d’alerte ainsi que des célébrités qui dénoncent… un cocktail que l’on a déjà vu à l'œuvre ailleurs, et qui souvent annoncent l’échec moral d’une guerre qui du coup ne peut pas être totalement gagnée. Benjamin Netanyahou ignorait-il le type de piège mortel auquel il s’exposait ?

A rebours de l’évidence du terrain militaire, ce sont ces questions que Théophile Kouamouo a voulu évoquer, aujourd’hui justement avec Bertrand Badie, politiste, spécialiste des relations internationales et professeur émérite à Sciences Po, dans ce nouvel épisode de sa chronique “Le Monde n’a pas de centre”.