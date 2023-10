49-3, votes bloqués, surveillance : Macron, toujours plus de cynisme

Nouvelle République, élargissement du référendum, création de plus de 200 brigades de gendarmerie et 3500 postes, une vidéo de “l’affaire Hedi” qui prouve le mensonge de la police, décision française d’interdire le voile pour les JO 2024… Lisa Lap interroge Mathieu Slama et Paul Elek pour décrypter l’actualité politique de la semaine, c’est le fond de l’info.

Mercredi, Emmanuel Macron s’exprimait pour les 65 ans de de la constitution. Sommes-nous arrivés au bout de la Ve République ? L’épisode de la réforme des retraites a remis cette question sur la table. Entre le 47.1 qui a réduit les débats, les divers 49.3, le vote bloqué au Sénat, la proposition de LIOT d’abroger le passage aux 64 ans qui n’est même pas arrivée au parlement… Les députés avaient exprimé, sur notre antenne, avoir finalement peu de marge de manœuvre malgré une majorité relative du parti présidentiel à l’Assemblée nationale. Philippe Brun, député PS, nous avait annoncé vouloir, avec la NUPES, une nouvelle République. Emmanuel Macron, lui, a vanté la stabilité de la Ve République lors de son discours mercredi. La Ve République n’est pas satisfaisante au niveau démocratique, partagent comme constat Mathieu Slama et Paul Elek. L’idée est d’en finir avec la structure d’un homme providentiel à la tête de l’État, et mettre en place un réel régime parlementaire.

Dans ce même discours, Emmanuel Macron a proposé de simplifier le recours au référendum d’initiative partagée, et d’élargir le champ du référendum pour l’instant très cadré. Mathieu Slama y voit un danger, et voit en l’État de droit un cadre pour garantir des droits et libertés fondamentales, notamment sur la question migratoire. Paul Elek est plutôt pour élargir les référendums, pour donner plus de voies, et de voix, démocratiques au peuple pour s’exprimer. Est-ce le référendum ou l’état actuel du champ politico-médiatique qui biaise les questions qui est le danger ?

En deuxième sujet de ce fond de l’info, Emmanuel Macron toujours, se déplaçait en Lot-et-Garonne lundi pour annoncer la création de 238 brigades de gendarmerie, et de 3500 nouveaux postes. Une dérive sécuritaire que Mathieu Slama et Paul Elek constatent. Tous deux fustigent un Président qui vire fortement à l’extrême droite depuis 2017. L’affaire Hedi est également un exemple de l’impunité policière, où des vidéos révélées par Médiapart montre que le jeune homme n’a en aucun cas menacé les policiers et s’est fait rouer de coups. Ces images démentent la version de la police. Désigner un ennemi commun pour occulter le reste, c’est la thèse de Paul Elek.

Et le dernier sujet n’est pas sans lien. La semaine dernière la France s’est de nouveau fait remarquer pour une exception à la française : l’interdiction du port du voile, du hijab pour les sportives pour les JO2024. L’ONU s’est opposé à cette interdiction, et le comité international olympique, ou encore les fédérations internationales, l’autorisent. Une nouvelle atteinte aux droits des femmes musulmanes.