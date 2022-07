Uber : la folle défense de Macron #CemilHebdo 9

"Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre" a osé le Président de la République hier face à un parterre de journalistes en Isère.

Il réagissait alors au scandale UberLeaks (ou Uber Files) qui a explosé dans la presse française et internationale ce dimanche. Des milliers de documents internes à l'entreprise californienne ont été transmis à la presse anglais et ont permis au consortium international des journalistes d'investigation de faire une enquête poussée. En ressort une information principale qui atteint frontalement et personnellement Emmanuel Macron.

Entre 2014 et 2016, alors ministre de l'économie sous François Hollande, il était plus qu'un soutien, presque un partenaire infiltré à Bercy au service d'Uber.

Emmanuel Macron ira même jusqu'à aider personnellement la société US a faire face à une perquisition ; à annuler une décision préfectorale défavorable à Marseille ; etc. En retour, le lobbyiste Mark MacGann (aujourd'hui à l'origine des Uber Files) l'aidera lui aussi personnellement à trouver des fonds pour son tout jeune parti politique En Marche!

Dans ce nouvel édito, notre journaliste Cemil Şanlı revient sur l'affaire mais surtout décortique la défense ubuesque du président qu'il juge plus que jamais arrogant et manipulateur.



Cemil Şanlı en profite pour mettre en parallèle et en lien l'actualité politique de la semaine.



Que ce soit de la motion de censure proposé par la Nupes à l'Assemblée Nationale, mais non suivie par les LR, le RN ... et 5 élus socialistes. Ou encore de la connivence de la majorité relative présidentielle avec le Rassemblement National (parti d'extrême-droite) au Parlement, notamment avec l'exemple criant de Yaël Braun-Pivet qui, hier, aura repris et mépris des élus de gauche sur un détail d'usage pourtant non réclamé à Marine Le Pen quelques minutes plus tôt.

Il s'agira aussi de commenter la future proposition de loi de Gérald Darmanin qui contiendra une disposition qui pourrait lui permettre d'expulser n'importe quelle personne d'origines étrangères auteure d'un "acte grave".

Marine Le Pen a déjà exprimé son enthousiasme de pouvoir signer cette loi avec ses "deux mains".