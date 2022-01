Travailleurs, médias autonomes : Ceux qui "emmerdent" Macron | Contre-Matinale #80

Retrouvez la 80ème édition de la Contre-Matinale du Média TV, présentée ce mercredi 27 janvier par Lisa et Cemil...

Au programme de la 80ème édition de la Contre-Matinale du Média TV, présentée ce mercredi 27 janvier par Lisa et Cemil :

· La titrologie : Retrouvez la traditionnelle rubrique dans laquelle nous analysons les unes de la presse mainstream et revenons sur leur vision de l'agenda médiatique. Puis, un petit focus sur différents contenus proposés par nos camarades de la galaxie des médias indépendants et alternatifs…

· Focus : ça bouge dans la rue “Tout augmente sauf les salaires, rendez-vous le 27 janvier !” écrivait solidaires en début d’année en lançant leur campagne “urgence salaires”. Et ça y est, aujourd’hui a lieu une grande journée interprofessionnelle et intersyndicale de mobilisation et de manifestation pour les salaires. Pour revenir sur le fameux et gros thème du travail, les travailleurs, les chômeurs aussi, les conditions de travail dégradées ou encore les acquis sociaux en danger ; nous recevons Murielle Guilbert, co-déléguée de l’Union syndicale solidaires.

· La dernière heure : Cerveaux non disponibles, Nantes révoltée VS les gafam et le gouvernement "Nantes Révoltée" et "Cerveaux Non Disponibles" sont deux médias alternatifs et militants gérés par des collectifs autonomes. Bien connus du monde militant de gauche, ces deux organisations sont dans le viseurs des GAFAM et de l'Etat. Les premiers les asphyxie, tandis que le second, au travers du ministre Gérald Darmanin, les menace d'une dissolution. Notre journaliste Cemil Şanlı a choisi d'inviter deux membres actifs de ces collectifs pour comprendre l'enjeu de la situation.