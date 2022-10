Scandales sexuels dans le football français : pourquoi ce député demande des explications

Y a-t-il quelque chose de pourri à la Fédération française de football ? C’est en tout cas ce qu’affirment un certain nombre d’observateurs, dont des journalistes. Il y a un peu plus d’un mois, le site norvégien Josimar accuse, documents à l’appui, la fédération française de football de couvrir de nombreux agissements - abus, sexuels, chantage et harcèlement “à l’égard”, et je cite, de joueurs et de joueuses mineurs, impliquant des entraîneurs, des agents et des hauts responsables travaillant dans l’élite française”.

C’est une enquête de Romain Molina - qui va jusqu’à parler de pédocriminalité - relayée par So Foot et évoquée par Libération. Les informations de Josimar ont été en tout cas considérées comme alarmantes par le député NUPES François Piquemal, député de la 4ème circonscription de Haute Garonne. Des informations assez préoccupantes pour qu’il s’en saisisse et fasse une question au gouvernement.

Nous avons reçu François Piquemal sur le plateau du Média. Peut-on parler d’omerta, de circulez y a rien à voir ? Existe-t-il un “problème systémique” auquel la FFF refuserait de faire face, comme par le passé l’Église catholique ? La personnalité de Noël Le Graët et même les casseroles qu’il traîne sont peut-être problématiques ? Peut-on imaginer qu’il y aura une commission d’enquête à ce sujet ? Sur toutes ces problématiques, François Piquemal répond sans fioritures aux questions du Média.