Sabotages, intox, guerre des étoiles, récession : la guerre en Ukraine, jusqu'où ?

Dans ce « combats de l’info », Théophile Kouamouo reçoit Fabrice Epelboin. Contributeur historique de Reflets.info, journal d’investigation en ligne et d’information-hacking, Fabrice est également enseignant à l’IAE de Poitiers et entrepreneur. C’est un spécialiste de la guerre informationnelle et de l’astroturfing. Il y a sept mois, alors que la guerre en Ukraine en était à ses débuts, on évoquait l’hypothèse d’une cyberguerre dont les hackers seraient les principaux soldats. Bref, une cyberguerre numérique.

Et aujourd’hui, il semble qu’on est plus dans une guerre de réseaux, de tuyaux bien physiques, de sabotages des flux, y compris des flux de gaz ou d’électricité. On parle même d’une future guerre des satellites. D’une possibilité de guerre des étoiles.

Avec son invité, Théophile Kouamouo parle aussi des câbles sous-marins, ces câbles sans lesquels nous n’aurions plus Internet et une large partie des services que nous utilisons au quotidien, et qui sont à la merci de la violence de toute grande puissance déchaîné. Fabrice Epelboin en parlait déjà avant l’affaire Nordstream, qui a rappelé le caractère matériel de notre société technologique. Et depuis, les choses se sont précisées. Tous ces aspects méconnus sont abordés dans ce numéro des « Combats de l’info ».