Russie-États-Unis: quand "Lord of war" est libéré - Olivier Serva: un député en colère

▶ Carte blanche :

Thomas Diertrich Thomas revient sur un délicat échange de prisonnier entre les USA et la RUSSIE

▶ Entretien d'actu :

Olivier SERVA, député de la Guadeloupe et membre du groupe Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT). Un groupe parlementaire de l'opposition, et qui rassemble aussi bien des députés du centre gauche que du centre droit. Nous avons discuté de la réintégration des soignants non-vaccinés et du scandale du Chlordécone.



▶ Carte blanche :

Rémi Kenzo Pagès reviendra sur les énergies fossiles et les entreprises qui nous privent d'un avenir sans catastrophe climatique. Et plus précisément du rapport de Carbon Tracker, un think tank anglais qui a analysé les investissements des entreprises d'exploitation d'hydrocarbures, et montre que les investissements nous mènent dans une hausse supérieure à 2,5°, loin des objectifs de 1,5° de l'accord de Paris…