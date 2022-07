Révélations : comment la Macronie vend notre santé au privé

L'affaiblissement de notre système de santé publique profite en partie au secteur privé. Rachetant à tour de bras des cliniques, les mastodontes Ramsay Santé, Elsan et Vivalto ont acquis des positions dominantes. Ces grands groupes, détenus par des fonds d’investissement américain ou koweïtien, possèdent désormais 50 % des 1100 cliniques privées de France. Un phénomène inquiétant, alors que l’offre publique de soins se fait de plus en plus rare et les déserts médicaux de plus en plus présents dans l’hexagone.

Va-t-on vers une privatisation progressive de notre système de santé ? Début 2022, un de ces grands groupes, Ramsey santé a même voulu racheter des centres de soins primaires de Croix Rouge, dans des zones très défavorisées d’Ile-de-France. Le tollé a fait capoter l’affaire mais le puissant lobby des cliniques privées reviendra sans doute à la charge. Les grands groupes propriétaires de cliniques privées et la FHP (la fédération de l’hospitalisation privée) disposent pour ce faire de puissants relais en macronie, tutoyant les ministres et influençant les parlementaires de la majorité. Pour Le Média TV, le journaliste Gauthier Mesnier a enquêté sur ces réseaux au plus haut sommet de l’Etat, ces réseaux qui détricotent sans scrupule notre santé au profit de grands groupes de la finance.