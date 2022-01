Retour de manif, jeunes morts au travail, séniors en souffrance : L'actu du jour | Contre-Matinale #81

Retrouvez la 81ème édition de la Contre-Matinale du Média TV, présentée ce vendredi 28 janvier par Nadiya Lazzouni...

Au programme de la 81ème édition de la Contre-Matinale du Média TV, présentée ce vendredi 28 janvier par Nadiya Lazzouni :



· La titrologie : Retrouvez la traditionnelle rubrique dans laquelle nous analysons les unes de la presse mainstream et revenons sur leur vision de l'agenda médiatique. Puis, un petit focus sur différents contenus proposés par nos camarades de la galaxie des médias indépendants et alternatifs…



· Dans la rue pour les salaires : Hier a eu lieu une grande journée interprofessionnelle et intersyndicale de mobilisation et de manifestation pour les salaires. Ces travailleurs dans la rue pour dénoncer les conditions de travail dégradées ou encore les acquis sociaux en danger : retour en images.



· Les jeunes meurent au travail : Emmanuel Macron envisage de créer une sorte de durée légale du travail modulable selon l’âge notamment. En gros, les seniors resteraient à 35 heures, et les jeunes pourraient se voir imposer comme base 40 ou 45 heures. L’info est d’autant plus crédible que déjà, dans des images d’un documentaire de TF1 racontant sa campagne de 2017, Macron développait déjà cette théorie. Pour avoir un éclairage vraiment informé sur les jeunes au travail aujourd’hui, les jeunes en souffrance au travail aujourd’hui, nous avons contacté Matthieu Lépine, enseignant, qui effectue une veille permanente sur les accidents du travail. Une veille consultable via le compte Twitter “Accident du travail”. Et contrairement à ce qu’Emmanuel Macron pense, les jeunes au travail, ça rime très souvent justement avec accidents du travail.



· La maltraitance en EHPAD : La question de la maltraitance des personnes âgées qui séjournent dans les les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dits EHPAD et plus globalement dans le milieu de la santé ressurgit après la publication du livre - enquête “ Les fossoyeurs “ du journaliste Castanet. L’auteur y révèle les dérives dans les Ehpad du groupe Orpea. Pour en parler avec nous en visio, Docteur Sonia Amarouche, médecin généraliste affectée au Service SSR gériatrique à la clinique clinalliance de Fontenay aux roses, elle pratique la gériatrie depuis plus de 10 ans par passion. Nous entendrons également Valérie Decker, directrice d’école retraitée. Elle témoignera des conditions de vie de sa mère et de sa belle-mère en EHPAD public.



· Meeting du collectif Adama Traoré : “Mettre nos forces en commun”, c’est l’intitulé du meeting du Comité Adama Traoré qui a réuni 600 personnes au théâtre Dejazet à Paris, mardi 25 janvier dernier. Le rendez-vous était donné pour évoquer les luttes du comité et la nécessité de les poursuivre les 5 années à venir. Aux côtés de Assa Traoré, de nombreux invités seront présents. Reportage de Taha Bouhafs et Benoit Dervely.