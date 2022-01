Primaire Populaire, Macron roi du chaos : L'actu du jour | Contre-Matinale #82

Retrouvez la 82ème édition de la Contre-Matinale du Média TV, présentée ce lundi 31 janvier par Théophile Kouamouo...

Au programme de la 82ème édition de la Contre-Matinale du Média TV, présentée ce lundi 31 janvier par Théophile Kouamouo :



· La titrologie : Retrouvez la traditionnelle rubrique dans laquelle nous analysons les unes de la presse mainstream et revenons sur leur vision de l'agenda médiatique. Puis, un petit focus sur différents contenus proposés par nos camarades de la galaxie des médias indépendants et alternatifs…



· La primaire populaire, grosse blague ou innovation ? : Christiane Taubira a remporté la primaire populaire hier soir. La primaire populaire, vous savez cette initiative et consultation citoyenne où les inscrits, ils sont plus de 460 000, ont voté parmi 7 personnalités politiques des gauches, à 85% de taux participation. Les 7 personnalités en lice, qu’elles le veuillent ou non puisqu’elles ont été choisies par le collectif et ne se sont pas présentées, étaient : Christiane Taubira, Yannick Jadot (2e), Jean-Luc Mélenchon (3e), Pierre Larrouturou (4e), Anne Hidalgo (5e), Charlotte Marchandise (6e), Anna Agueb-Porterie (7e), (qui a finalement rejoint l’Union populaire de Jean-Luc Mélenchon). Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot et Anne Hidalgo n'en reconnaissent pas le résultat et font déjà campagne sur leur propre programme. Retour sur cet épisode qui plaide l’union et ajoute finalement une candidature avec Charlotte Thomas, politiste.



· La minute citoyenne : Mayelle, une socio et fidèle du Média réagit à notre dernière contre-matinale où nous avons parlé de la situation des les patients et soignants en EHPAD et services gériatriques. Aide-soignante, elle livre un témoignage poignant. La séquence 👉 https://www.youtube.com/watch?v=KUr26YRfkSA&t=10s



· Emmanuel Macron : Gilets Jaunes, le maintien du chaos Théophile reçoit Yanis Mhamdi, journaliste pour Off Investigation, tout nouveau média vidéo indépendant spécialisé justement dans l’investigation. Il nous parlera de son documentaire qui est sorti samedi dernier sur le site et la chaîne Youtube de Off Investigation. Un documentaire qui fait partie d’une série, “Emmanuel : un banquier à l’Elysée”. Une série remplie de révélations et de témoignages inédits qui fait le point sur le bilan de l’actuel locataire de l’Elysée. Et l’épisode que Yanis vient nous présenter est intitulé “Gilets jaunes : le maintien du chaos”. L’épisode 👉https://www.youtube.com/watch?v=jDXavqc8Ub0