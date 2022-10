Pour nous faire taire, un milliardaire réclame 50 000 euros au Média

Au Média, on a de la chance. On a des “amis” qui veulent nous faire taire. En août, un oligarque kazakh ami avec Ramzan Kadyrov et ayant travaillé pour le groupe Alstom nous menaçait d’un procès en Grande-Bretagne. Un mois plus tard, c’est au tour de la plus grosse société minière de Guinée de nous envoyer ses escadrons d’avocats d’affaires. Et quels avocats ! il s’agit du puissant cabinet d’avocat August Debouzy, 63 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2020, défenseur de Total ou d’Airbus, et qui a embauché l’ancien premier ministre Bernard Cazeneuve, l’ancien premier ministre de François Hollande …

Alors, c'est vrai que le titre de notre dernière vidéo sur la Guinée avait de quoi irriter dans les hautes sphères de la Françafrique. "Un apprenti dictateur protégé par Macron ?", nous demandions-nous, au sujet de Mamadi Doumbouya, le nouveau maître de Conakry, nouvel interlocuteur de la fameuse société minière, la Société minière de Boké, une compagnie à capitaux chinois mais… dirigée par des français. Le 7 novembre prochain, Le Média sera en procès devant le tribunal de Paris pour diffamation contre la Société minière de Boké et son patron, le milliardaire français Fadi Wazni, l’homme le plus riche de Guinée dont le nom revient dans les Pandora Papers… La SMB et Fadi Wazni réclament 50 000 euros de dommages et intérêts, ainsi que de frais de justice au Média. Plus que jamais, face aux évadés fiscaux et aux patrons des multinationales, nous avons besoin de votre soutien.