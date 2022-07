Méga-feux : et si le pire était à venir ?

La France brûle et craint de plus en plus que les incendies deviennent des méga-feux. On serait ainsi rentré dans l'ère du pyrocène, celle des méga-feux. Cette menace devenue inéluctable émerge en Europe, ravageant le sud du continent et le bassin méditerranéen. Risquant de se rejoindre et de former des incendies incontrôlables.

Selon le gouvernement, plus de 27 000 hectares de forêts ont déjà brûlés cette année. Il y a eu plus de 3 500 départs de feu. En Gironde, les feux autour des communes de Landiras et de La Teste-de-Buch ravagent plus de 20 000 hectares, l'équivalent de deux fois la surface de Paris. Plus de 30 000 personnes ont dû évacuer.

Des régions rarement concernées par les incendies sont également touchées cet été. En Bretagne, le Finistère subit les conséquences d'un feu aux monts d'Arrée, où 1 725 hectares sont partis en fumée, l'équivalent de la ville de Lorient.

Ces incendies, de plus en plus ravageurs, sont la conséquence du changement climatique. Favorisés par la sécheresse, ces brasiers risquent de devenir des méga-feux. Plusieurs études documentent cette menace. En 2010, une mission interministérielle prévenait de l'émergence des méga-feux qui pourraient concerner la moitié des forêts de métropole d'ici 2050. Le danger inquiète le personnel politique et un nouveau rapport au Sénat est attendu.

Pour Le Média, trois experts expliquent ces phénomènes :

- Denise Afxantidis, directrice de l'Association Forêt Méditerranéenne

- Eric Rigolot, directeur de l'unité Écologie des forêts méditerranéenne à l'INRAE

- Romaric CINOTTI, responsable de l'assistance feux de forêt en Zone Sud et référent métier national pour les feux de végétation à Météo France