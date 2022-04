Marine Le Pen : pourquoi le système la veut au second tour ?

La petite musique monte, chez les commentateurs et chez ses concurrents politiques que Marine Le Pen se distinguerait au sein du pôle d’extrême droite par ses préoccupations pour des catégories populaires, les petits salaires, les plus pauvres. Mais est-ce aussi évident ?

Quand on regarde le programme au-delà du récit médiatique d’une Le Pen “sociale”, ce qu’on trouve est bien maigre. On a en fait un programme dont le but n’est pas de remettre fondamentalement en cause l’ordre existant, mais de simplement saupoudrer par-ci, par-là des baisses de taxe, sans augmenter le flux de solidarité des gros vers les petits.

On comprend pourquoi le système veut un deuxième tour Macron/Le Pen plutôt que Macron/Mélenchon. Car ce n’est que dans ce second cas qu’on aurait une confrontation directe entre un projet d’approfondissement de la conversion néolibérale de l’Etat et de la société française et un projet de rupture, qui place l’entraide au centre.

Or il n’est pas indifférent de voir le second tour opposer un néolibéral autoritaire à un défenseur de la justice sociale et des libertés publiques plutôt qu’à une national-populiste qui cherchera juste à démontrer que Macron n’expulse pas assez d’immigrés.