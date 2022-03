Macron, Hollande, Jérôme Pécresse : comment ils ont trahi la France

Lucile Berland est l'autrice d'une enquête vidéo sur le géant Alstom. C'est l'histoire d'un naufrage industriel et d'une faillite politique : en 2015, sous François Hollande, et alors qu'Emmanuel Macron est ministre de l'Economie, l'Etat français autorise la vente de la branche énergie du géant industriel Alstom au groupe General Electric. Une vente problématique aux allures de sabordage, de coup de force contre les intérêts nationaux de la France.

Une opération dans laquelle des conflits d'intérêts et les petits arrangements entre amis vont tenir un rôle inédit. Une histoire de fou qu'Emmanuel Macron voudrait bien oublier et que le tout nouveau média OFF Investigation déterre et décortique dans un documentaire sorti avant hier et consultable sur sa chaîne YouTube et son site Internet.



Le documentaire "Alstom, la France à vendre ?"



