Législatives : les vérités de l'adversaire d'Elisabeth Borne

Au programme de la 155ème édition de la Contre-Matinale du Média TV, présentée ce mardi 14 juin par Cemil Şanlı

· Titrologie : Retrouvez la traditionnelle rubrique dans laquelle nous analysons les unes de la presse mainstream et revenons sur leur vision de l'agenda médiatique. Puis, un petit focus sur différents contenus proposés par nos camarades de la galaxie des médias indépendants et alternatifs…

· Noé Gauchard, candidat NUPES face à Elisabeth Borne dans le calvados : Cemil reçoit Noé Gauchard, déjà reçu sur ce plateau en tant que porte-parole de Youth For Climate, mais qui aujourd’hui est candidat Nupes dans la 6é circonscription du Calvados où il est arrivé second ce dimanche. Devant lui, Elisabeth Borne, la première ministre, rien que ça. Il sera en direct avec nous depuis sa circonscription où il mène campagne pour tenter de l’emporter ce dimanche au second tour. Nous verrons avec lui comment tout ça se goupille, alors que le candidat RN (ex-FN) a lui aussi réalisé un gros score, et ça s’est joué de peu.

· Sasha, militante qui a bloqué le Pont de Neuilly : Cemil reçoit Sasha, militante écologiste, active dans un jeune collectif appelé Dernière Rénovation. Ce dernier a beaucoup fait parler de lui notamment avec l’action d’Alizé, cette jeune femme qui s’était attachée le cou sur un filet du Roland-Garros, vendredi 4 juin dernier. “We have one thousand twenty eight days left”, en français “il nous reste 1028 jours” était le message inscrit en gros sur son t-shirt. En référence au dernier rapport du GIEC publié en avril dernier, plus alarmant que jamais. Une semaine plus tard, soit le week-end dernier, le collectif écologiste remettait le couvert. Toujours dans l’Ouest de Paris, dans les beaux quartiers de la capitale. Cette fois il s’agissait de bloquer le Pont de Neuilly entre Paris et la Défense. Des militants sont allés jusqu’à se coller une main sur la route pour éviter d’être évacués par la police. Cemil y était, pour un live tweet sur le Twitter du Média. Sasha faisait partie de cette action où 9 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue par la Police. Action qui aura déclenché une vague de violence verbale et même physique chez certains automobilistes contre les manifestants qui réclament du gouvernement des actions politiques concrètes sur le terrain écologique.

