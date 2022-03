La propagande de guerre bat son plein, sortie du rapport du GIEC, élection et bien-être animal | Contre-Matinale #101

Au programme de la 101 ème édition de la Contre-Matinale du Média TV, présentée ce 1er mars par Théophile Kouamouo et Cemil Şanlı

· L’édito de Théo : Dans cet édito consacrée à cette actualité brûlante, le rédacteur en chef du Média Théophile Kouamouo se penche sur la concurrence des propagandes et la propagande qui s’ignore avec notamment le bannissement de Russia Today, RT, de Meta, c’est-à-dire de Facebook et d’Instagram. Deuxièmement, la question du règlement diplomatique de la crise actuelle, et la remise en selle très importante de l’Assemblée générale des Nations unies face à la paralysie du Conseil de sécurité. Et troisièmement, la question des Africains maltraités en Ukraine et à la frontière entre l’Ukraine ainsi que les dérives ethnocentristes voire racistes en Europe occidentale et particulièrement en France.

· Le focus de Marion Beauvalet : Notre chroniqueuse Marion Beauvalet reviendra sur les inscriptions électorales ouvertes jusqu'à demain ainsi que sur le dernier rapport très alarmant du GIEC…

· La dernière heure : Entre une crise sanitaire et une guerre en Europe, la 7e puissance mondiale s'apprête à élire son nouveau chef d'Etat dans 40 jours. L214, la célèbre association animaliste, vient d'éditer son classement des meilleurs programmes politiques en lices (et des pires) sur la question animale. Et cette question est loin d'être anecdotique tant elle entre en écho avec nombres de problèmes économiques, sociaux et sanitaires contemporain. Pour rappel : 60% des maladies infectant l'humain provient des animaux et de la surexploitation de la nature. Le journaliste Cemil Şanlı invite Brigitte Gothière, co-fondatrice de L214 pour aborder ces questions politiques fondamentales.