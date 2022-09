Inflation, retraites... Thomas Porcher avertit : "nos dirigeants font une erreur fatale"

Bonjour et bienvenue pour ce nouvel Instant Porcher sur l’antenne 24/7 ! Nous sommes ravis de vous retrouver ! L’Instant Porcher c’est un petit moment qu’on se prend, entre nous, avec Thomas Porcher, chaque semaine pour décrypter l’actualité. Car on le sait, le discours est politique et les comprendre est un véritable enjeu démocratique.

Au programme aujourd’hui :

Inflation : ce mot qu’on entend tous les jours depuis un an. Quand on regarde les JT, nous pourrions croire que l'inflation subie actuellement est une force divine, qu’on n’a pas le choix, que c’est comme ça. Absolument pas. Pourquoi on en est arrivé là ? L’inflation est-elle inévitable ? Faire croire que l’inflation est un phénomène non questionnable laisse à penser qu’il n’existe qu’un seul modèle économique, celui qu’on vit actuellement. Sans parler du nombre de fois où on entend “du fait de la guerre” alors que c’est plutôt du fait de notre système ultra libéral, de l’accaparement de l’énergie, bref ; Revenons en aux bases. Alors qu’est-ce que c’est vraiment l’inflation ?

Quel est l’impact sur les salaires ?

La banque centrale européenne a une nouvelle fois augmenté ses taux. Après avoir augmenté ses taux d'intérêt en juillet pour la première fois en dix ans, de 50 points de base, la BCE annonce ce jeudi 7 septembre les relever de nouveau de 75 points de base, une ampleur inédite. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce une bonne chose ?

Gabriel Attal, le ministre des comptes publics a annoncé et précisé le bouclier tarifaire du gouvernement sur franceinfo. Il y a un plafonnement de la hausse des prix du gaz et de l’électricité à hauteur de 15% ; des chèques énergie ; une aide pour les entreprises ayant besoin d’énergie bref ; en tout l'exécutif débloque 45 milliards pour limiter la crise.

Est-ce que le bouclier tarifaire a empêché d’augmenter les prix ? Est-ce une bonne mesure ? La NUPES et même maintenant Geoffroy de Bézieux, le patron du MEDEF, souhaitent le blocage des prix. Etait-ce vraiment à l’Etat, et donc les français, de payer tout cela ? Quelles solutions faudrait-il mettre en place ?

Retraites, saison 2, épisode 1. Emmanuel Macron n’en démord pas, il fera tout pour faire passer la réforme des retraites attachée à sa cheville, attaquée, décriée puis sabotée pour le covid. Et si on la faisait passer via un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale ? Le "on" étant le gouvernement. C’est pratique non ? Mais même au sein de la majorité cette idée ne plaît pas du tout. “Tout le monde va hurler” prévient la présidente de l’assemblée nationale Yael Braun Pivet selon le parisien. En tout cas, Emmanuel Macron veut qu’elle se mette en place rapidement. Attention au 49.3, faute de majorité absolue. Le 49.3 ça veut dire : pas de débat, ni vote parlementaire. Le Président dit vouloir la concertation mais devoir imposer la réforme bref, allons voir à quelle sauce nous allons être mangés.

Pourquoi la réforme des retraites revient sur le tapis ? Est-elle nécessaire ? Quels devraient être les vrais débats autour des retraites ?

On analyse tout cela, c'est l'Instant Porcher.