Inflation, grande distribution : ce que ne vous diront pas les grands médias

Avant même le début de la guerre en Ukraine, une inflation inhabituelle commençait à poindre en France. Et très tôt, Olivier Berruyer, spécialiste des statistiques, notamment économiques et fondateur du média indépendant Élucidé, tirait la sonnette d’alarme, quitte à passer pour une Cassandre et un prophète de malheur.

Désormais, l’inflation produit ses effets dévastateurs en Europe et en particulier en France. Et Olivier Berruyer continue d’analyser les formes qu’elle prend. En particulier dans la grande distribution, dont il fait « parler » les prix. Et ce qu’il dévoile sur le plateau du Média, aux côtés de Théophile Kouamouo, est à la fois effrayant et fascinant. Où l’on se rend compte que certaines enseignes profitent littéralement du prétexte de l’inflation pour pratiquer des hausses de prix à la fois excessives et manifestement injustifiées, Où l’on se rend aussi compte des effets pervers d’une loi portée par l’exécutif actuel, la loi Egalim, censée aider les producteurs et qui au final fait grimper les prix sans rien changer à leur sort. Des vérités précieuses que l’on n’entendra pas dans de grands médias privés dans un pays où la grande distribution représente 20% de la manne publicitaire.

Les 2 articles ÉLUCID sur la Distribution :

1/2 UNE HAUSSE DES PRIX ALIMENTAIRES TRÈS SUSPECTE DANS LA GRANDE DISTRIBUTION : https://elucid.media/economie/une-hausse-des-prix-alimentaires-tres-suspecte-dans-la-grande-distribution/

2/2 CONTRER LES PRIX ET LES MARGES ABUSIVES DE LA GRANDE DISTRIBUTION : https://elucid.media/economie/contrer-les-prix-et-les-marges-abusives-de-la-grande-distribution/



Chaîne Youtube ÉLUCID : https://www.youtube.com/c/%C3%89LUCID-MEDIA



Comparateur UFC-Que Choisir : https://www.quechoisir.org/carte-interactive-drives-n21243/