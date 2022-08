Impôts en France : une guerre déclarée aux classes populaires ?

Est-ce qu’on paie trop d’impôts en France ? Est-ce qu’ils font fuir les riches et les investisseurs ? Nos classes moyennes sont-elles assommées par les taxes ? Décryptage de la propagande libérale sur la fiscalité avec Vincent Drezet.

Est-ce qu’on paie trop d’impôts en France ? Est-ce qu’ils font fuir les riches et les investisseurs ? Nos classes moyennes sont-elles assommées par les taxes ? Nos pauvres nous coûtent-ils trop chers ?

Les idées reçues ont la vie dure et on n’y comprend souvent rien à la fiscalité. Cette opacité est-elle souhaitée ? Aujourd’hui on dépoussière tout ça avec Vincent Drezet, économiste fiscaliste et membre de l’organisation altermondialiste ATTAC. Vincent Drezet a écrit et co-écrit plusieurs ouvrages pour nous éclairer sur notre fiscalité : « Impôts Idées fausses et vraies injustices » l’année passée avec ATTAC ou encore mNotre argent public, pour mieux vivre ensemble - Impôts, dépense publique, service public, protection sociale : et maintenant que fait-on ? » en 2020, et bien d’autres. Il plaide depuis des années pour une refonte de la fiscalité.

Découvrez aujourd’hui toutes les idées reçues qui se révèlent fausses et comment elles opposent classes moyennes et populaires et devient notre regard pour ne pas regarder ultra riches et multinationales qui peuvent pratiquer l’évasion fiscale.