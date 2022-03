Immobilier : pourquoi il faut en finir avec les propriétaires !

Sauf si vous êtes nés dans une riche famille, il est fort probable que vous ayez connu cette situation : débarqué fraîchement dans une ville pour le travail, les études ou la famille, vous êtes délestés de plusieurs centaines voire plusieurs milliers d’euros, d’un seul coup, pour régler les frais d’agence, la caution et le premier loyer de votre appartement. Et vous le faites presque avec le sourire puisque vous sortez de la peur de ne rien trouver.



Une peur qui est plus importante si vous n’êtes pas blanc, si vous n’êtes pas hétérosexuel, si vous n’avez pas de CDI et si vous n’avez pas de parents aisés. Ne vous a-t-on pas demandé trois fois le montant du loyer pour vos garants, la preuve que vous aurez le même poste pendant 15 ans ainsi que votre signe astrologique pour vérifier votre compatibilité d’humeur avec le maître des lieux ?



Et ça semble normal. Entre 1984 et 2018, le montant total de loyers perçus en France a été multiplié par 2.2, après inflation, selon l’Observatoire des inégalités. Pas étonnant que la vie nous semble plus chère ! Dans le budget des Français, la part du logement est passée de 9 % en 1959 à 23 % en 2019.

Et pas n’importe quel logement : près de 4 millions des Français sont mal logés, selon la Fondation Abbé Pierre : logement insalubre, logement surpeuplé, logement de fortune… Elle estime le nombre de personnes privées de logement à 300 000, c’est-à-dire deux fois plus qu’en 2012 et trois fois plus qu’en 2001. Il est beau le progrès non ?