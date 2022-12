Faillites, coupures d’électricité, inflation… La peur du grand effondrement

Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel Instant Porcher !

L’Instant Porcher c’est un petit moment qu’on se prend, entre nous, avec Thomas Porcher, chaque semaine pour décrypter l’actualité. Car on le sait, le discours est politique et les comprendre est un véritable enjeu démocratique.

Au programme aujourd’hui, Réforme des retraites, saison 3, épisodes 49. Elisabeth Borne a dévoilé les mesures du gouvernement au journal Le Parisien jeudi dernier. Projet qui sera présenté le 15 décembre aux partenaires sociaux. On en sait enfin plus ! On se penche sur tout ça.

Le Président interrogé par TF1 à la Nouvelle Orléans ce weekend est tout aussi ferme sur ce sujet : "Oui, nous devons faire cette réforme". "Si on ne la fait pas, on laisse le système de retraites par répartition en danger. Le seul levier que nous avons, c'est de travailler un peu plus longtemps". Est-ce vrai ? Décryptage.

Le gouvernement a envoyé aux préfets une circulaire mercredi soir dernier pour anticiper et préparer leurs départements à d'éventuelles coupures programmées de l'électricité, qui pourraient concerner 60% de la population mais aucun site critique ou client prioritaire (santé, industrie, ou encore les patients à haut risque vital).

Il n’y aura aucune coupure en décembre assure RTE, le gestionnaire du Réseau de Transport d'Electricité français. Mais c’est pour après les fêtes que cela devient flou. Olivier Véran explique que les Français seront informés entre J-3 et la veille à 15h "des journées rouges" avec les météo de l’énergie, nommée écowatt. La grosse inquiétude porte surtout sur les numéros d’urgence.

Pour les joindre, le gouvernement a reconnu qu’il faudrait faire le 112 et qu’il ne pourrait pas être accessible partout. Dans le détail, que nous explicitent nos confrères indépendants Reporterre, « les coupures seront décidées par RTE, uniquement si les mesures de sobriété ne sont pas efficaces.

La demande de délestage sera envoyée à Enedis qui coupera l’électricité aux heures de pointe : le matin entre 8 et 13 heures et le soir entre 18 et 20 heures. Le black-out durera deux heures d’affilée au maximum. Qui aura la malchance — ou la chance — de devoir dîner à la bougie ? Cela n’a pas encore été décidé. » On va décrypter tout ça avec Thomas. C’est l’instant Porcher.