Elisabeth Borne à Matignon ; Grève à la BNF : l'actu du jour | Contre-Matinale #141

Au programme de la 141ème édition de la Contre-Matinale du Média TV, présentée ce mardi 17 mai par Nadiya Lazzouni…

· Titrologie : Retrouvez la traditionnelle rubrique dans laquelle nous analysons les unes de la presse mainstream et revenons sur leur vision de l'agenda médiatique. Puis, un petit focus sur différents contenus proposés par nos camarades de la galaxie des médias indépendants et alternatifs…

· Elisabeth Borne à Matignon : Elisabeth Borne arrive à Matignon après être passée par le ministère du Travail. Un ministère où elle a appliqué sans état d’âme le cœur de la politique macroniste, c’est-à-dire le détricotage des protections sociales et dans le cas d’espèce la fragilisation de l’assurance chômage. On en parle cette nomination si prévisible avec Nicolas Framont, corédacteur en chef de Frustration Magazine. Mais avant, petit focus pour se rappeler qui est et d’où vient notre Première Ministre.

· LE MÉDIA POURRAIT DISPARAÎTRE : LE MÉDIA POURRAIT DISPARAÎTRE ! Votre média, ses salariés et ses programmes, sont en danger ! Le Média ne survivra que s’il parvient à mobiliser 10 000 abonnés... C'est beaucoup ? Pourtant 730 000 personnes nous suivent sur YouTube... alors on y croit parce que vous êtes là !

· La BnF en grève : La Bibliothèque nationale de France : c’est un joyau du patrimoine culturel français. Si vous n’avez pas eu l’occasion d’y aller, vous avez peut-être en tête les 4 grandes tours des bords de Seine à Paris sur l’un de ses deux sites principaux, le site de Tolbiac. La BnF est à la fois un lieu de conservation et de recherche. L’une de ses fonctions est d’accueillir le dépôt légal, c’est-à-dire que l’on doit pouvoir y consulter n’importe quel livre publié en France. Des chercheurs de tous les champs du savoir, français et étrangers, y travaillent au quotidien. Eh bien aujourd’hui mardi 17 mai est un jour de grève à la BnF, une grève organisée par ses personnels – les magasiniers, les bibliothécaires – et soutenue par de nombreux usagers, lecteurs et chercheurs, qui ont de leur côté lancé une pétition contre les mesures annoncées par la Présidente de la BnF Laurence Engel. Ces mesures poursuivent la dégradation des conditions de travail et la précarisation des salariés, tout en imposant une dégradation sans précédent des conditions de lecture et de recherche pour les usagers, autrement dit en faisant très fortement reculer le service public dans cet établissement pourtant prestigieux. Pour en parler, on reçoit Lucie Provera, bibliothécaire, représentante du syndicat CGT à la BnF, et Nathalie Sage-Pranchère, co-fondatrice et présidente de l’Association des lecteurs de la BnF, qui est aussi chercheuse, historienne au CNRS.