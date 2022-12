Ces millionnaires qui nous gouvernent - Au Qatar, ces firmes françaises qui se gavent

▶ Fond de l'Info : Lisa Lap, journaliste au Média, et Paul Elek évoqueront plusieurs sujets d’actualité politique et économique. Paul a planché sur la double intervention médiatique d’Emmanuel Macron de ce week end, sur TF1 et dans Le Parisien, mais également sur les guéguerres de positionnement et de renouvellement d’appareil au sein de LR, de EELV et du Parti communiste.

Quant à Lisa, elle a potassé des sujets économiques qui débouchent sur du politique : la carte de Paris vue sous le prisme de la consommation, voire de la surconsommation d’électricité en cette période où l’on parle de plus en plus d’un délestage. Mais aussi une inflation dont on parle peu : celle du nombre de milliardaires au gouvernement.

▶ Entretien d'Actu : RKP, Rémi-Kenzo Pagès, recevra Olivier Petitjean, coordinateur de l'observatoire des multinationales et auteur d'une enquête sur les entreprises françaises les plus engagées au Qatar.