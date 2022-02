Censure, surveillance : le terrible bilan de Macron | Contre-Matinale #88

Retrouvez la 88ème édition de la Contre-Matinale du Média TV, présentée ce mardi 8 février par Cemil…

· La titrologie : 08/02 Retrouvez la traditionnelle rubrique dans laquelle nous analysons les unes de la presse mainstream et revenons sur leur vision de l'agenda médiatique. Puis, un petit focus sur différents contenus proposés par nos camarades de la galaxie des médias indépendants et alternatifs…

· L’invité : Détailler le nombre impressionnant de textes législatifs ou réglementaires, qui ont accentué la censure et la surveillance, est un exercice sinistre et long. C’est pourtant la tâche ardue relevée par La Quadrature du Net. Dans un article très documenté l’association de défense et de promotion des droits et libertés sur Internet brosse le portrait d’un État et d’une police tout-puissants. Ivres du pouvoir que leur promettent les nouvelles technologies, se plaçant au-dessus de la justice et de la contestation populaire et travaillant main dans la main avec une poignée d’entreprises sécuritaires pour surveiller et censurer tout et tout le temps. Nous recevons Bastien Le Gerrec, membre de la Quadrature du Net pour en discuter.

. La dernière heure : Une guerre d’ampleur mondiale se prépare-t-elle aux confins de la Russie et de l’Ukraine ? En tout cas, c’est ce que laisse entendre l’exécutif américain, Joe Biden en tête. Théophile Kouamouo a discuté avec Christophe Le Boucher, ingénieur et journaliste spécialisé dans les questions de politique américaine. Il est l’auteur d’un article de fond publié sur le site Le Vent Se Lève au sujet de la surenchère guerrière de la part des dirigeants des Etats-Unis.