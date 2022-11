Allons-nous vers une troisième guerre mondiale ? - Bertrand Badie

Souvenons-nous. C’était le 24 février dernier. Le numéro un russe Vladimir Poutine faisait le choix d’envahir l’Ukraine voisine, huit ans après l’annexion de la Crimée.

Confusément, nous avons tous senti que quelque chose d’irréversible était en train de se produire, plus de 30 ans après la guerre froide, plus de 20 ans après les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis et le début de la “guerre mondiale contre le terrorisme”.

Dans un ouvrage collectif paru aux Editions Les Liens qui libèrent, qu’il a codirigé avec Dominique Vidal, le politiste et spécialiste des relations internationales Bertrand Badie nous confirme que “le monde ne sera plus comme avant”. Il nous met en garde contre la théorie de l’éternel retour. Il persiste, signe et insiste : “non, nous ne sommes pas face au retour de la guerre froide, non il ne s’agit pas du début d’une troisième guerre mondiale”.

Mais avec le recul de près de neuf mois de conflit, de quoi la période que nous vivons est-elle le nom ? Alors que le sommet du G20, qui se tenait en Indonésie, donc loin de l’Occident, vient de s’achever, Bertrand Badie a bien voulu nous rendre visite, pour nous présenter “Le Monde ne sera plus comme avant”, mais aussi un livre plus biographique, plus personnel, plus littéraire aussi mais non moins politique : “Vivre deux cultures - comment naître franco-persan ?”, paru aux Editions Odile Jacob.