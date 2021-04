Richesse et héritage : un sujet tabou en France

De nombreux économistes l’affirment, l’héritage est l’une des causes de reproduction des inégalités économiques et sociales les plus déterminantes. Alors faut-il le supprimer, ou du moins augmenter ses frais de succession ? Où en sommes-nous aujourd’hui fiscalement parlant ?

À l’heure où la crise sanitaire, économique et sociale frappe de plein fouet les plus fragiles, nous revenons sur l’une des principales causes de ces inégalités, avec Nicolas Frémeaux, maître de conférence en économie à Paris 2 et auteur du livre Les nouveaux héritiers sorti en 2018.



Car si les inégalités de revenu sont souvent dénoncées, celles liées à l'héritage sont très peu abordées. Pourtant, depuis les années 70, le poids des transmissions patrimoniales n'a cessé d'augmenter pour se rapprocher des niveaux observés au 19ème siècle. Non seulement l'héritage est très inégalitaire, mais son imposition a reculé dans la plupart des pays.



Dans son livre, Nicolas Frémeaux expose ce constat préoccupant, mais donne aussi des pistes et des solutions, car "si l'héritage est de retour, il est urgent de le démocratiser".



À un an des présidentielles, dans un climat de crise économique et d'enrichissement des plus riches, le livre de Nicolas Frémeaux Les nouveaux héritiers est tristement toujours d'actualité.