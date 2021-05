Pass sanitaire, pollution numérique : on vous dit tout

Dans ce nouveau numéro de Cyber Kombat, Pauline Ferrari interroge notre rapport au numérique au regard de la pollution générée par nos pratiques, avant de s'intéresser aux enjeux de confidentialité liés au pass sanitaire ainsi qu'à la fin du pistage publicitaire sur iPhone.

Regarder une vidéo en ligne, recevoir pleins de mails, installer des antennes 5G, faire tourner des data centers, payer en bitcoin : tout ça pollue !



Entre transition numérique et transition écologique, le fossé se creuse pour imaginer de nouvelles technologies plus respectueuses de l'environnement. On en a discuté avec Xavier Verne, qui fait partie du think tank The Shift Project.



L'enquête de Reporterre sur le coût environnemental du Bitcoin : https://bit.ly/2SMGHzc



On parlera également du pass sanitaire et des questionnements quant à l'utilisation de nos données personnelles : à mesure qu'en Europe le système se généralise, qu'en est-il de notre numéro de sécurité sociale ou de l'archivage de nos données ?



Enfin, on abordera la question de la fin du pistage publicitaire systématique sur la nouvelle mise à jour 14.5 de l'iPhone, et qu'est-ce que cela change pour les utilisateurs et utilisatrices.