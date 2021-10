Antivax, anthroposophie, crudivorisme, traditionalismes religieux. Les dérives sectaires sont multiples, et les personnes sous emprise sont nombreuses. Aux alentours de 500 000, selon les statistiques. 500 000 personnes sous emprise et dont l’intégrité physique et morale est menacée.



Comment les sectes, comme on les appelle, ont-elles pu proliférer et perdurer, comment se retrouve-t-il pris au piège de ces sectes ? Quel moyen l’État et les pouvoirs publics mettent-t-ils sur la table pour tenter d’enrayer le phénomène ?



Différentes problématiques auxquelles ont essayé de répondre Timothée de Rauglaudre et Jean-Loup Adénor, auteur de cette ouvrage : Le Nouveau Péril Sectaire, paru aux éditions Robert Laffont. Hasard du calendrier ? Peu de temps après l’annonce de la sortie du livre, la presse nous rappelait qu’une enquête judiciaire avait été lancée le 3 août dernier à l’encontre de Thomas Casasnovas, gourou du crudivorisme.



Serait-ce le signe que l’État et la justice prendrait à nouveau la question des sectes au sérieux ? Il ne faudrait peut-être pas trop y compter, bien au contraire. Depuis plus de 10 ans, les moyens alloués à la lutte contre les dérives sectaires ont été revues à la baisse et les effectifs de la Miviludes réduits à peau de chagrin.