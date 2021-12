États-unis : Joe Biden a-t-il déjà trahi ?

A tort ou à raison, les Français et plus généralement les Européens considèrent es Etats-Unis comme un miroir, comme une sorte de préfiguration de ce qui pourrait arriver chez eux, sur les terrains économique, politique, culturel. C’est notamment pour cette raison que l’avènement de Donald Trump et ses quatre années à la Maison Blanche ont été à ce point scrutés de ce côté-ci de l’Atlantique. C’est aussi pour cela que d’ici nous observons le début de mandat de Joe Biden avec attention.



Va-t-il décevoir ? A-t-il déjà déçu ? Mes invités, Clément Pairot et Christophe Le Boucher sont les auteurs de ce livre, Les Illusions perdues de l’Amérique démocrate. Clément Pairot est un activiste politique, ancien de la campagne de Bernie Sanders. Et Christophe Le Boucher, alias Politicoboy, bien connu de nos spectateurs réguliers, est journaliste et ingénieur.



Ensemble, nous allons nous appesantir sur l’expérience politique et sociale en cours aux Etats-Unis, alors même que le COVID semble à nouveau rôder, que le pays de l’oncle Sam vit une période de grèves inédite et que le Parti démocrate semble donner le bâton pour se faire battre, du moins donner l’impression de se soucier plus des milliardaires que du peuple américain. Après Trump, encore Trump ? Telle est peut-être la question.