Des révélations sur Emmanuel Macron menacées de censure

C’est l’histoire d’un beau projet média. Un projet prometteur. Un projet d’intérêt public. Son nom ? Off Investigation. Off Investigation c’est un média indépendant 100% spécialisé dans l’enquête journalistique au long cours. L’enquête, virée de Canal Plus par un certain Vincent Bolloré, est chaque jour un peu plus menacée sur le service public et globalement absente du futur mastodonte TF1-M6 dès lors que l’on exclut les immersions façon Bernard de la Villardière.



Parce qu’ils considèrent que l’enquête c’est l’essence même du journalisme, et que dans un contexte de pressions et de menaces, il est important de sortir du “système” et de se tourner vers les citoyens que Jean-Baptiste Rivoire et son équipe, au sein de laquelle on trouve un ancien du Média, Yanis Mhamdi, se sont lancés dans une opération de financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank.



Mais voilà, même faire campagne sur les réseaux sociaux quand on est un petit média qui enquête sur Emmanuel Macron, un homme d’affaires à l’Elysée, eh bien, cela ne va pas de soi. De cela, des obstacles en tout genre que l’on peut rencontrer dans le cadre d’un tel projet, nous en parlons avec Jean-Baptiste Rivoire, porteur du projet, et Jean-Christophe Parant.



Et puis, dans une deuxième partie d’entretien, Lucile Berland, une journaliste d’Off Investigation qui viendra pitcher un peu le type d’enquêtes qui pourront ne jamais exister si l’opération de financement participatif d’Off Investigation ne se conclut pas par le grand succès qu’elle mérite.



Pour soutenir Off Investigation : https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/off-investigation-emmanuel-un-homme-d-affaires-a-l-elysee



Abonnez-vous à la newsletter de Off Investigation : https://www.off-investigation.fr/



Abonnez-vous à la chaine Youtube de Off Investigation : https://www.youtube.com/channel/UCEFGCs68E9Vr5te5qZuJsbg/featured