Les travailleurs du jeu vidéo VS Macron

Quel secteur ne s’est pas mis en grève, depuis le début du quinquennat d’Emmanuel Macron ? Depuis le 5 décembre 2019, les travailleurs du jeu vidéo sont en grève. Un secteur pourtant peu coutumier des mobilisations sociales. Du moins jusqu’à aujourd’hui. Eux aussi, luttent contre la réforme des retraites d’Emmanuel Macron.

La réforme des retraites, on le rappelle, prévoit : calcule des pensions sur la carrière entière (et non plus sur les 25 dernières années), l’âge pivot à 64 ans et un passage progressif vers une formule à point. Et c’est là que le bas blesse pour les travailleurs du jeu vidéo. Les carrières, dans ce secteur, sont particulièrement courtes et hachées. Interrogés par Le Média, deux membres du Syndicat des travailleurs et travailleuses du Jeu Vidéo (STJV) ayant souhaité resté anonymes en témoignent : « Il faut savoir que la durée moyenne d’une carrière dans le jeu vidéo c’est sept ans. Parce que généralement les gens s’arrêtent à cause des conditions de travail dans le jeu vidéo spécifiquement. En partie à cause de comment le développement des jeux fonctionnent. C’est à dire que il y a des moments où on a besoin de développeurs et des moments où on en a pas besoin. Donc on a pas mal de CDD, et énormément de stagiaires. Ça participe effectivement à des carrières perlées, comme on dit. Et du coup à la précarité de pas mal de gens. »