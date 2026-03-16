Suite aux révélations du Média, la Justice ouvre une enquête sur un candidat RN de Gap, Le Pen minimise

Le Rassemblement national affirme depuis plusieurs années avoir renforcé le contrôle de ses investitures. À l’été 2025, l’eurodéputé RN Aleksandar Nikolic assurait encore que chaque profil était « vérifié, survérifié », afin d’éviter les « canards boiteux » parmi les candidats du parti.

Pourtant, à chaque campagne électorale, de nouveaux cas viennent fragiliser cette promesse de tri rigoureux. Racisme, antisémitisme ou propos complotistes refont régulièrement surface parmi des candidats investis par le parti d’extrême droite.

À Gap, dans les Hautes-Alpes, c’est désormais Yannick Magnier, candidat sur une liste RN aux élections municipales, qui se retrouve au cœur d’une polémique après une enquête du Média réalisée en partenariat avec l’association REC (Résistons ensemble contre la cyber-haine).