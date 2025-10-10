"Un islamiste infiltré chez Mélenchon" : cet insoumis, visé par les médias, répond à la propagande islamophobe

Accusé d’être un “islamiste infiltré” au sein de LFI, Ismaël El Hajri, collaborateur de Louis Boyard, dénonce une campagne médiatique raciste et islamophobe, symptôme selon lui d’un climat où l’engagement des musulmans en politique reste suspect.

Depuis plusieurs jours, certains médias relaient les thèses du livre Les complices du mal, dans lequel le journaliste Omar Youssef Souleimane affirme qu’il existerait une complaisance entre La France insoumise et l’islam radical. Parmi les exemples cités, l’auteur s’attarde sur le cas d’Ismaël El Hajri, collaborateur parlementaire du député LFI Louis Boyard, qu’il présente comme un “islamiste infiltré” au sein du mouvement. Des accusations qu’El Hajri rejette catégoriquement, dénonçant une campagne médiatique raciste et islamophobe. Dans un long message publié sur Instagram, il fustige les “fantasmes islamophobes” véhiculés selon lui par les médias du groupe Bolloré, et plus largement, la stigmatisation des Français musulmans engagés en politique. Il répond notamment à un article du JDD intitulé “Derrière Louis Boyard, le militantisme pro-CCIF, décolonial et woke d’Ismaël El Hajri”, ainsi qu’à une enquête du Figaro Magazine sur “La France insoumise et les islamistes”, où il était décrit comme un “cheval de Troie” de l’islamisme. Aujourd’hui, il entend défendre sa réputation, rétablir les faits et interroger plus largement la manière dont les musulmans sont traités par les médias français.

