Je fais un don

Présidentielle: Après Macron, les grands patrons veulent gouverner

Par Nils Wilcke

Vous pouvez retrouver tous les contenus de Nils Wilcke en consultant sa page.

Partager

A les écouter, il faudrait gérer la France comme une entreprise. A l’instar de Xavier Niel, les grands patrons se lancent dans la présidentielle, et surtout pour le pire.

Bernard Arnault président de la République? « Et pourquoi pas, s’amuse le conseiller d’un patron CAC 40, vous avez vu le mal que les politiciens font à la France? ». Dernièrement, c’est Xavier Niel qui a franchi le pas, en affirmant par le biais de sa fille devant Emmanuel Macron, « qu’il y pensait tous les jours », relate Le Point. L’époque où les grands patrons répugnaient à se mêler du débat public semble révolue. « Je ne fais pas de politique, affirmait le patron du groupe Illiad (Free, etc.) en 2016 sur Public Sénat. A partir du moment où chacun tente de faire le travail de l’autre, je ne suis pas sûr que ça marche », ajoutait le gendre de Bernard Arnault.

Pigasse a d’ailleurs rencontré la patronne des Écologistes Marine Tondelier, mais aussi Christophe Ruffin, Lucie Castets et Clémentine Autain.

Mais qu’ils se réclament (en général) de la droite sous couvert d’« apolitisme » ou (plus rarement) de la gauche, les intentions des grands patrons sont-elles aussi désintéressées qu’ils le proclament? « Depuis l’élection d’Emmanuel Macron, nous n'avons plus de présidents, nous avons des managers. Ils ne s'adressent pas à des citoyens mais à des zones de chalandise à conquérir », déplore Jean-Bernard Gaillot-Renucci, conseiller politique qui a participé à la campagne de l’actuel président. « C'est l'avènement du manager président, d’abord manager ensuite président », ajoute l’expert.

Pour ces personnalités, Donald Trump, « incarne l’autorité, l’audace, la transgression, l’insubordination, l’antisystème, le « bon sens  », bref « le self-made-man résilient », qui « promet la richesse », explique le journaliste Denis Lafay dans son ouvrage, « Patrons, la tentation Trump » (éditions de l'Aube).

Pour lire la suite abonnez-vous

Je m'abonne et je soutiens la presse indépendante

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !