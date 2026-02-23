Le Média s’est procuré le courriel de menaces adressé à l’union locale de la CGT Ville de Lyon, quelques heures avant la marche organisée en hommage au militant néofaciste Quentin Deranque.

Envoyé via une messagerie cryptée, et depuis une adresse anonyme signée « ********88 » (un code utilisé dans les milieux néonazis qui signifie « Heil Hitler ») le message revendique une attaque à la bombe et contient des propos racistes d’une extrême violence. Dans ce mail, l’auteur affirme : « Je viens de poser des explosifs dans CGT Lyon (…) j’ai bien fait mon travail (…) de façon à ce qu’on ne puisse pas les trouver », avant de menacer : « je vais tous vous buter sales rouges ». Il annonce également une explosion programmée : « je fais tout sauter à 16h et vous mourrez tous ».

Le texte vise explicitement des personnes en raison de leurs opinions politiques et de leur origine, l’expéditeur écrivant notamment : « Je vais tuer tous les cro*illes, gauchistes et autres n*gres ». Le message se conclut par une logique de représailles politiques : « Vous allez le payer au centuple d’avoir assassiné Quentin » et « On va vous faire la misère en 2027 ».