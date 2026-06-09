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Affaire Lyhanna : la promotion « oubliée » qui embarrasse Darmanin

Par Nils Wilcke

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Gérald Darmanin a un problème. Le ministre de la Justice, mis en difficultés par la colère suscitée par le meurtre de la jeune Lyhanna, se défausse sur les magistrats, accusés par leur tutelle de ne pas respecter les circulaires ministérielles. S’il a présenté ses « excuses » à la famille des victimes, reconnaissant des « dysfonctionnements » face au Parlement, il n’en prend pas pour autant pas la responsabilité.

Pire, Gérald Darmanin refuse de démissionner et à l'image d'Emmanuel Macron, rejette les erreurs potentielles sur les magistrats. Dans le viseur du gouvernement qui ne la nomme pas directement, la procureure de la République d’Auch, Clémence Meyer, qui a dirigé l’enquête sur la jeune Lyhanna. Or, selon nos informations, la magistrate mise en cause a fait l’objet d’une promotion, inscrite au tableau d’avancement pour l’accès au 3e grade de la magistrature. Un avancement annoncé officiellement sur Legifrance le jeudi 4 juin 2026, soit le jour de la découverte du corps de Lyhanna. 

« On ne propose pas des quiches pour une promotion, cette collègue avait une carrière irréprochable » Un haut magistrat au Média 

Curieusement, Gérald Darmanin n'a pas pris la peine de rappeler le parcours brillant de la magistrate. « Ce sont les chefs de cours, à savoir le premier président, magistrat du siège, et le procureur général, magistrat du parquet ,qui proposent cette inscription, et c’est la commission d’avancement qui l’avalise », explique un haut magistrat au Média. « Ce sont les états de carrière qui sont pris en compte ou un mérite exceptionnel, bref on ne propose pas des quiches, cette collègue avait une carrière irréprochable », confie cette même source. Autrement dit, la magistrate livrée à la vindicte populaire par l’exécutif comme la responsable d’un fiasco judiciaire majeur est considérée par l’administration comme un élément exemplaire de l’institution. 

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