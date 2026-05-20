Gifle, rumeurs et maîtresse : le livre qui profite aux Macron

Cette semaine, la presse tourne en boucle sur la parution d’un livre sur le couple formé par Brigitte et Emmanuel Macron. « Un couple (presque) parfait », signé Florian Tardif, journaliste politique à Paris Match, propriété de Bernard Arnault, paru aux éditions Albin Michel. Un livre sur le président de la République, un de plus, encensé par Le Monde, Quotidien ou encore RTL. « Encore un livre sur les Macron. C’est le signe que la fin de règne a commencé », s’amuse auprès du Média un ancien conseiller d’Emmanuel Macron. Le livre commence sur la « gifle » qu’aurait assénée Brigitte Macron à son mari lors d’un voyage officiel au Vietnam en 2025.

« Encore un livre sur les Macron. C’est le signe que la fin de règne a commencé » - Un ancien conseiller d’Emmanuel Macron.

Selon Florian Tardif, la jalousie aurait provoqué ce geste capté par les caméras pour le monde entier: la femme du président serait tombé sur un sms de son mari l’actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani, avec laquelle il aurait entretenu une « relation platonique ». La présidence a démenti l’explication du journaliste sur la gifle au Parisien, affirmant que « Brigitte Macron a catégoriquement démenti ce récit auprès de l’auteur, le 5 mars dernier, précisant qu’elle ne regardait jamais dans le téléphone portable de son mari », en regrettant que cette précision n’ait pas été publiée par l’auteur. On s’étonne, dès lors, qu’elle n’a pas été apportée dans l’ouvrage.

Le parcours de l’auteur interroge également. Florian Tardif est arrivé chez Paris Match il y a deux ans et demi. Mais c’est surtout un ancien du groupe Canal Plus. Il a été un employé du rouleau compresseur de Vincent Bolloré pendant près d'une décennie. Et le voilà qui déboule avec un livre qu’il présente avec, selon lui, « des sources bétons » sur les affres conjugaux des Macron. En réalité, plutôt une opération d'humanisation du couple présidentiel. Curieusement, le livre n’est pas paru chez Fayard, la maison d’édition de son ancien patron mais auprès de la concurrence, Albin Michel, l’une des rares maisons qui reste hors du giron de Bolloré. Son éditeur s’appelle Alexandre Wickham. Un ponte du secteur, aux côtés notamment de Sylvie Delassus.