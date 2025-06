Stop au génocide, le 14 juin partout en France défilons par milliers !

Depuis maintenant plus de 18 mois le peuple palestinien est victime du premier génocide filmé en direct et documenté par ses propres victimes.

Au moment où l’ONU estime que Gaza est désormais la zone la plus affamée du monde, nous ne pouvons rester silencieux face au massacre subie par le peuple Palestinien.

L’histoire nous impose d’agir.

Nous refusons d’êtres complices d’un génocide. Nous saluons l'initiative de la Flottille pour Gaza et dénonçons l'arrestation illégale des occupants en violation de toutes les règles de droit international.

Nous appelons le 14 juin prochain à Paris, et partout en France, à sortir massivement dans les rues du pays pour exiger un cessez-le-feu immédiat, demander la reconnaissance de l’état de Palestine et la fin du génocide.

Signataires :

Annie Ernaux, écrivaine, prix nobel de littérature ; Isabelle Garo, philosophe ; Hafsia Herzi, actrice et réalisatrice ; Édouard Louis, écrivain ; Médine, rappeur ; Guillaume Meurice, humoriste ; Édouard Montoute, acteur ; Anna Mouglalis, actrice ; Ernesto Neto, artiste ; Akim Omiri, humoriste, auteur ; Pierre Lemaitre, écrivain, prix Goncourt ; Ludivine Sagnier, actrice ; Soa de Muse, artiste ; Youssef Swatt's, artiste ; Théodora, chanteuse

et

Isabelle Alonso, militante féministe et romancière ; Alena Amaleg, créatrice de contenu (emohokage) et juriste ; Cyril Atef, musicien ; Pierre-Emmanuel Barré, humoriste ; Hortense Belhote, artiste ; Christian Benedetti, acteur, metteur en scène ; Richard Beninger, ancien secrétaire national du secours populaire, président de l’AFPS 71 ; Amal Bentounsi, militante contre les violences policières ; Flavien Berger, artiste ; Eric Berr, économiste ; Laurent Binet, écrivain ; Laurent Bizot, producteur ; Céleste Brunnquell, actrice ; Cass Andre, streamer ; Marie Chureau, activiste pour l'écologie et la justice sociale ; Xavier Czapla, comédien-metteur en scene ; Anatole de Bodinat, comédien ; Laurence De Cock, historienne ; Geoffroy De Lagasnerie, philosophe et sociologue ; Huges Delamarlière, acteur ; Malek Délégué, chroniqueur politique ; Benoit Delépine, réalisateur ; Caroline Deruas Peano, réalisatrice ; Cyril Dion, réalisateur, écrivain ; Dofla, streamer ; Didier Eribon, philosophe ; Camille Etienne, activiste, écologiste ; Bruno Gaccio, comédien, auteur ; Blanche Gardin, comédienne ; Camille Giry, comédienne ; Robert Guédiguian, réalisateur ; Herzi Hafsia, actrice, réalisatrice ; Zoé Hotuqui, créatrice de contenu ; Angélique Huguin, militante contre le nucléaire et pour la paix ; Gérald Hustache-Mathieu, réalisateur ; Sabina Issehnane, économiste ; Ariane Labed, actrice et réalisatrice ; Mathilde Larrère, historienne ; Rose Laurane, créatrice de contenu ; Marie Lemarchand, comédienne, bloggeuse et activiste ; Benjamin Lemoine, chercheur ; Albert Lévy, syndicaliste SM, LFI, ancien magistrat ; Michaël Löwy, sociologue, conseil scientifique de l'Institut La Boétie ; Lucia Passaniti, actrice ; Lucien Maine, acteur ; Félix Maritaud, artiste, acteur ; Xavier Mathieu, comédien ; Nicolas Mayart, journaliste ; Edouard Montoute, comedien ; James Müller, musicien ; Dahomey Néhémy, écrivain ; Marie Niemesia, créatrice de contenu ; Akim Omiri, humoriste, auteur ; Ugo Palheta, enseignant-chercheur ; Stefano Palombarini, maître de conférences ; Paul Pascot, metteur en scène ; Francis Peduzzi, directeur de scène nationale ; Léonie Pernet, musicienne ; Pablo Pillaud-Vivien, rédacteur en chef de la revue Regards ; Marie Poniatowski, créatrice de joaillerie ; Allan Popelard, enseignant ; Olivier Rabourdin, acteur ; Solène Rigot, comédienne Liliane ; Rovère, actrice ; Olavo Sanchez, musicien ; Lucas Santtana, chanteur, compositeur, Jean-Marc Schiappa, historien ; Benoît Schneckenburger, philosophe ; Sylvie Séma Glissant, artiste, directrice de l'Institut du Tout-monde ; Soa de muse, artiste ; Barbara Stiegler, philosophe ; Youssef Swatt's, artiste ; Yûki Takahata, autrice, traductrice, militante antinucléaire, Roland Timsit, comédien ; Françoise Vergès, autrice, militante féministe décoloniale ; Audrey Vernon, comédienne ; Nicolas Vieillescazes, éditeur ; Kanté Vinz, fondateur Limit ; Eric Vuillard, écrivain ; Abdourhaman Waberi, écrivain, enseignant ; Wissam Xelka, streamer ; Laurick Zerbini, universitaire.