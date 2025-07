Le Média engagé dans Coop-Médias, la coopérative qui défend l’information libre

Dans un paysage médiatique toujours plus concentré et uniformisé, une réponse collective s’installe et s’affirme : Coop-Médias, la coopérative citoyenne dédiée à la presse indépendante, poursuit son développement depuis son lancement le 9 octobre 2024.

Cette Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) réunit à ce jour plus de 50 médias indépendants, une trentaine d’acteurs de l’économie sociale et solidaire, et plus de 2 000 citoyennes et citoyens. Le Média, sociétaire de la première heure, soutient pleinement cette dynamique. Mieux : notre rédaction a candidaté au premier dispositif de financement solidaire que la coopérative s’apprête à lancer dans les prochaines semaines. Car Coop-Médias, au-delà de ses outils financiers ou mutualistes, incarne une ambition politique claire : mener la bataille culturelle contre la presse des milliardaires, enjeu central pour quiconque refuse de laisser le débat public capté par les logiques marchandes et les récits dominants.

Une réponse collective à une crise structurelle

Le modèle est simple : donner les moyens à la presse indépendante de se consolider, de se renforcer et de coopérer. Coop-Médias s’adresse aux médias, mais aussi aux citoyennes et citoyens, aux collectivités, aux associations, aux entreprises de l’économie sociale. Tout le monde peut devenir sociétaire, à partir de 100 €, sur un principe fondamental : une personne, une voix.

La coopérative repose sur une gouvernance partagée, un principe de non-lucrativité et une volonté de transparence. Elle vise à répondre à l’érosion de la confiance dans les médias, à la fragilisation des titres indépendants et à l’absence d’une réelle volonté publique de garantir la pluralité de l’information.

La coopérative structure son action autour de quatre grands leviers :

- Un dispositif de financement solidaire, via des prêts à taux préférentiels qui seront accordés d’ici quelques semaines à plusieurs médias indépendants sélectionnés (entre 30 000 et 100 000 € par projet). Le Média figure parmi les candidatures déposées.

- La diffusion de contenus d’intérêt général, via une newsletter de décryptage qui touche déjà 6 000 abonnés, et le soutien à des portails de contenus mutualisés.

- La mutualisation de ressources, avec notamment le développement d’une régie publicitaire éthique, pour consolider les modèles économiques sans dépendance aux grands annonceurs.

- L’éducation populaire aux médias, par le biais de formats ouverts comme les « veillées d’information populaires », conçues comme des outils de décryptage et d’appropriation citoyenne.

Une bataille culturelle à mener collectivement

Pour Le Média, Coop-Médias est bien plus qu’un espace de financement : c’est un outil stratégique dans la bataille culturelle, cette lutte décisive pour reprendre le contrôle sur les récits dominants, les imaginaires collectifs, les représentations sociales et politiques. C’est dans cette perspective que nous avons porté notre candidature à la TNT, à l’échelle nationale comme francilienne. L’objectif est clair : permettre à la presse indépendante d’accéder aux canaux de diffusion de masse, aujourd’hui verrouillés. Coop-Médias s’inscrit dans cette logique de contre-pouvoir collectif, aux côtés d'autres rédactions engagées.

"C'est indispensable pour mener la guerre culturelle et davantage porter nos valeurs progressistes dans une société de moins en moins bien informée".



Parmi les membres : Blast, Basta, Les Jours, Alternatives Économiques, Politis, Marsactu, Médiacités, StreetPress, Vert, ou encore Rue89 Strasbourg, dont le directeur Pierre France résume ainsi l’enjeu : « Coop-Médias est une chance inouïe pour que la presse indépendante dispose enfin d’un levier financier. C’est la meilleure nouvelle qu’ait connue notre secteur depuis longtemps. »

Le président de la coopérative, Julien Noé, insiste sur la dimension politique du projet : « Cette coopération entre alliés d’écosystèmes partageant les mêmes enjeux est indispensable pour mener la guerre culturelle et davantage porter nos valeurs progressistes dans une société de moins en moins bien informée. »

Le Média appelle à rejoindre cette dynamique

Dans un contexte où les menaces contre la liberté de la presse s’intensifient, où la parole critique peine à se faire entendre, Coop-Médias représente une réponse structurelle, collective et ambitieuse. Le Média appelle ses lectrices, ses lecteurs, ses soutiens à rejoindre cette dynamique, en devenant sociétaire ou en relayant cette initiative. Car une presse libre, indépendante et engagée ne se décrète pas. Elle se construit. Elle s’organise. Elle se finance. Ensemble.