Soutien aux victimes du séisme au Maroc : appel aux dons pour SOS villages d'enfants Maroc et CARE Maroc

Après les évènements tragiques survenus au Maroc dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 septembre 2023 au sud-ouest de Marrakech, nous lançons un appel à tous pour venir en aide aux victimes. Dans ce contexte d'urgence extrême, nous lançons cette collecte afin de récolter des fonds le plus rapidement possible.



SOS Villages d'Enfants Maroc va déployer grâce à ces fonds un programme d'urgence, avec le soutien de son équipe humanitaire et ses partenaires associatifs locaux sur la région de Haouz et Souss, en s'appuyant sur le soutien des autorités locales mobilisées. SOS Villages d'Enfants Maroc et l'équipe humanitaire déployée sur le terrain surveillent la situation et procèdent à une évaluation rapide des besoins afin d'évaluer les besoins immédiats et l'impact sur les enfants ainsi que leurs familles, en mettant l'accent sur l'identification des enfants qui ont perdu la garde de leurs parents ou qui risquent de la perdre ainsi que des familles devenues monoparentales et fragilisées.



SOS Villages d'Enfants Maroc s'engage à travailler en étroite collaboration avec les autorités locales, les autres organisations humanitaires et les leaders communautaires afin de coordonner efficacement les efforts et d'assurer une réponse rapide et efficace. L'objectif reste de fournir une aide et un soutien immédiats aux personnes touchées par ce tragique tremblement de terre (accueil et hébergement temporaire, kits d'urgences alimentaire sanitaire, cellule d'écoute...), tout en tenant compte des besoins à plus long terme des enfants et des familles vulnérables dans les régions touchées (réhabilitation ou reconstruction de maisons familiales, réunification familiale...).



SOS Villages d'Enfants est une association reconnue d'utilité publique, certifiée ISO 9001. Cette collecte s'adresse aux Marocains du Maroc et du monde et à tous les amis du Maroc, où que vous soyez.



Qui nous sommes : Sarah Jaidi et Othmane Lamrini, marocains résidant en France et fondateurs d'une plateforme marocaine de collecte de dons (Kiwi Collecte). Dans l'attente du lancement soumis à des autorisations administratives, nous organisons cette collecte sur Gofundme (sécurisée) en coordination avec SOS Village d'Enfants Maroc, qui se chargera de déployer les fonds sur le terrain.



Update 1 : La suite de la campagne est menée en association avec CARE International Maroc. CARE Maroc se mobilise pour répondre aux besoins des populations vulnérables dans la zone d'Al Haouz qui est une de ces zones d'intervention. CARE Maroc prévoit de contribuer à couvrir les besoins vitaux et de santé mentale. CARE Maroc travaille en coordination avec les autorités locales pour fournir une aide d'urgence dirigée vers les populations vulnérables. Poursuivons donc sans relâche les efforts pour récolter des fonds. Merci pour vos dons et n'oubliez pas de partager ! On a mal pour notre Maroc. Partagez au maximum

Update 2 : On nous signale l'existence en région parisienne de deux points de collectes de dons (tentes/sacs de couchage, médicaments, produits d'hygiène, produits enfants, produits alimentaires - boîtes de conserve) pour les victimes du séisme : ● Morgue de la polyclinique d'Aubervilliers, 55 rue Henri Barbusse, 93300 Aubervilliers , dès aujourd'hui dimanche jusqu'à jeudi 14 septembre. ● 5 avenue Jean Jaurès, 92700 Colombes jusqu'à mercredi 13 septembre. De l'aide est requise aux deux endroits.