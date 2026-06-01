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PSG, baignades, jeunesse : la fête sous contrôle

Cette semaine, la France a rappelé à sa jeunesse une règle simple : un bon citoyen ne se baigne pas dans un canal pendant une canicule, ne fête pas trop fort une victoire sportive et évite toute manifestation excessive de spontanéité. D'un côté, on a dépensé 1,4 milliard d'euros pour nous vendre une Seine « baignable » pendant les JO. De l'autre, des jeunes sont poursuivis par la police pour avoir cherché un peu de fraîcheur dans le canal Saint-Martin. Même logique côté football : pas de fan zone populaire, Paris sous cloche, transports coupés, policiers partout. Désormais, chaque moment de joie collective est traité comme un problème d'ordre public. La fête est tolérée à condition d'être discrète, rentable et parfaitement contrôlée.

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