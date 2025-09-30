Je fais un don

Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.

40h de garde à vue pour des affiches : jusqu’où ira la répression ?

Quatre activistes du collectif Résistance à l’Agression Publicitaire (R.A.P.) ont été placés en garde à vue au commissariat Marius Berliet, dans le 8ᵉ arrondissement de Lyon. Leur action : avoir remplacé une vingtaine d’affiches publicitaires autour des stations de tram du centre-ville par des messages dénonçant le rôle du secteur publicitaire, la privatisation des services publics, ou encore portant des slogans anticoloniaux. Cette opération s’inscrivait dans le cadre des Marches des Résistances, organisées ce dimanche 28 septembre et soutenues par plus de 300 organisations. Mais pourquoi ces militants ont-ils été placés plus de 40 heures en garde à vue ? Que leur a-t-on reproché ? Et surtout, vers quoi se dirige-t-on en France… A-t-on encore le droit de manifester sans être inquiété par la police ? On en parle avec notre invité, membre de la R.A.P., Khaled Gaiji.

