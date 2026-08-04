Police, plaintes, agressions : ce que subissent les bars LGBT à Paris

Répression administrative, harcèlement policier, jets de pierre ou de javel, drapeaux arrachés… À Paris comme ailleurs, les lieux queers font l’objet de harcèlement et de violences LBGTphobe. Parmi les structures ciblées, on retrouve notamment des bars. Depuis son ouverture en novembre 2023, le Merci Marsha subit des dizaines de passages de police chaque année et des mises aux normes régulièrement imposées. Laurent, co-gérant du bar queer revient sur les obstacles auxquels l'établissement a été confronté dès ses débuts. S’ajoute à cela les dégradations et les agressions des passants et voisins. Le Merci Marsha est loin d’être un cas isolé. La Mutinerie a notamment été victime de jets de javel et de cailloux, en plus de publication de menaces dans ses avis Google ; le Wab est sous le coup d’une procédure judiciaire à la suite de plaintes pour nuisances sonores ; le Bonjour Madame avait temporairement fermé en 2023 après un violent contrôle antifraude ; une des gérantes du Montvenus a été la cible d’un salut nazi lancé par un passant… Pour visibiliser ce problème systémique et demander la mise en place de mesures de protection, Manon, artiste drag et habituée des lieux queers, a lancé une pétition en avril dernier cosignée par plusieurs établissements concernés.