Drag Race : ce que la télé ne doit pas effacer de la culture queer

Dans cet épisode de On s’autorise à penser, Apolline Bazin, autrice de Drag Fever : sous les paillettes, toujours la rage ?, et Soa de Muse, finaliste de la saison 1 de Drag Race France, analysent l’explosion du drag en France. Longtemps cantonné aux scènes underground, le drag est devenu un phénomène grand public avec l’arrivée de Drag Race France sur France Télévisions en 2022. L

’émission a offert une visibilité inédite aux artistes drag, tout en imposant de nouvelles normes esthétiques et commerciales. Les invitées questionnent l’arrivée d’un public plus large, souvent hétérosexuel, et les effets de cette popularisation sur la dimension politique du drag. Le drag perd-il en radicalité en devenant mainstream ?

Elles abordent aussi le “plafond rose”, ces limites auxquelles les queens restent confrontées malgré leur succès, ainsi que l’avenir du drag en France, entre reconnaissance institutionnelle, nouvelles opportunités et nécessité de préserver un espace de liberté, de création et de contestation.