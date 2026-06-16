MeToo Politique : pourquoi les agresseurs restent au pouvoir ?

La course aux candidats est lancée. Mais à un an des élections présidentielles et législatives, on s’interroge : Est-ce que le monde politique va bien ? Lors des élections municipales, c'était le festival : Damien Abadc, candidat à Oyonnax, mis en ex- amen pour tentative de viol, Laurent Brosse à Conflans-Sainte-Honorine, condamné pour harcèlement et agression envers son ex-conjointe, sans compter Jean-Michel Baylet, maire de Valence-d’Agen, accusé de viols et agression sexuelle sur mineurs, réélu sans coup férir. La longue liste des carrières intactes en politique, pour des agresseurs soupçonnés, ou condamnés par la justice, est encore bien longue.

Les trois quart des élues ont subi des violences sexistes et/où sexuelles. Mais il y a aussi les militantes, les collaborateurices parlementaires… et dans ce monde politique ou l'on aime tant parler de "famille", le tabou reste fort, et les mesures pour écarter des candidats mis en accusation sont encore trop rares.

Invités :

Arnaud Godefroy, avocat au barreau de Marseille, avocat de Sandrine

Fiona Texeire : militante à l’initiative du MeToo de la politique sur les VSS

Léa Martinez : journaliste d’investigation à Off investigation

Quelle place le monde politique donne-t-il aux affaires de VSS ?